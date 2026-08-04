Tres jóvenes alvearenses avanzaron a la instancia provincial tras consagrarse en la etapa departamental.

En el marco de los Juegos Sanmartinianos, se disputó la etapa departamental de Básquet 3×3, competencia que definió a los representantes de General Alvear para la próxima instancia provincial.

El equipo ganador estuvo integrado por Jerónimo Héctor Palacios, Ramiro Cañadas Miscovich y Benicio Andrés Hernández Bulos, quienes lograron la clasificación luego de una destacada actuación y serán los encargados de representar al departamento en la siguiente fase del certamen.