La comunidad ya vive con profunda fe la tradicional novena en honor al santo patrono, que comenzó el pasado 29 de julio y culminará este jueves 6 de agosto.

El viernes 7 de agosto se celebrará la gran fiesta patronal con procesión, misa central y la presencia del administrador apostólico de la diócesis.

En diálogo con FM VIÑAS, el Padre Ismael Götte, detalló las actividades que se llevaran adelante: ‘se desarrollan diariamente con celebraciones de la Eucaristía, eje central de la espiritualidad de San Cayetano, un santo que se destacó por su profunda devoción al Santísimo Sacramento’, comentó.

Cada jornada incluye una misa a las 18:00 h, celebrada por alguno de los sacerdotes de la parroquia, mientras que a las 20:00 h se realiza una segunda celebración presidida por sacerdotes invitados que acompañan la predicación de la novena.

Además, entre ambas misas se llevan a cabo momentos de oración personal, adoración al Santísimo Sacramento, rezo del Rosario y lectura de intenciones, brindando un espacio de recogimiento para los fieles: ‘la devoción a San Cayetano continúa creciendo año tras año, es conocido como el santo del pan y del trabajo, convoca a miles de personas en todo el país y General Alvear no es la excepción’, agregó resaltando que cada 7 de agosto llegan peregrinos desde distintos puntos del departamento.

Este viernes 7 de agosto la procesión comenzará a las 15:00 h, seguida por la misa central, este año acompañará la celebración Monseñor Marcelo Mazzitelli, administrador apostólico de la Diócesis de San Rafael, que comprende los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe.

Se espera una importante cantidad de peregrinos que realizarán a pie y para ello, ya están previstos los operativos de seguridad y asistencia que acompañarán a quienes emprendan el recorrido como muestra de fe y devoción.