Los equipos de General Alvear participaron en San Rafael de la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Sureña de Handball, enfrentando a Huracán en una jornada marcada por el compromiso y la participación de los jóvenes deportistas.

Los resultados fueron los siguientes:

Cadete Varón: General Alvear 36 – Huracán 21

Cadete Dama: General Alvear 23 – Huracán 14

Menor Varón: General Alvear 38 – Huracán 38

Menor Dama: General Alvear 26 – Huracán 45

Infantil Varón: General Alvear 18 – Huracán 26

Durante la jornada se destacó el desempeño, el esfuerzo y la conducta de los jugadores que representaron al departamento, así como el acompañamiento de los profesores Carlos, Ezequiel, Ariela y Lucas.

De esta manera, General Alvear comenzó una nueva edición del Torneo Clausura, sumando experiencia y competencia en una de las principales ligas de handball de la región.