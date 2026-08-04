Dos personas resultaron lesionadas durante la madrugada de este miércoles tras el vuelco de una camioneta sobre la Ruta Provincial 222, a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en el departamento de Malargüe.

El siniestro ocurrió alrededor de la 01:35 h y fue asistido por personal de la Comisaría 24°, según la información policial, por causas que se investigan y sin intervención de terceros, el conductor de una Toyota SW4 perdió el dominio del vehículo, que terminó cayendo al interior de un arroyo seco.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional de Malargüe, la acompañante de 44 años quedó internada con politraumatismos, mientras que el conductor, también de 44 años, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Además, se informó que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.