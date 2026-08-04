El intendente Alejandro Molero anunció la puesta en marcha de un servicio de guardias médicas nocturnas permanentes en el Centro de Salud de Bowen, una demanda histórica de los vecinos que llevaba más de tres décadas sin una solución definitiva.

El jefe comunal informó que a partir del próximo lunes el centro asistencial contará con atención médica todos los días, de 20:00 h a 8:00 h, garantizando cobertura sanitaria durante las 24 horas.

El cronograma de profesionales estará conformado por los siguientes profesionales:

Lunes: Doctora Bustamante

Martes: Doctor Maldonado

Miércoles: Doctor Carretero

Jueves: Doctora Postel

Viernes: Doctora Carlevaris

Sábado: Doctora Crespillo

Domingo: Doctor Ibáñez

La concreción de este servicio fue posible gracias a que el Hospital Enfermeros Argentinos se convirtió en un hospital de residencia, lo que permitió la llegada de médicos jóvenes al departamento: ‘es importante que los vecinos utilicen la guardia noctura con responsabilidad y poder reservarla para situaciones de emergencia’, comentó Molero.

El mandatario también repasó otras obras que se encuentran en marcha: ‘hay un gran avance en el nuevo estadio cubierto del Polideportivo donde la próxima semana comenzará el montaje de la estructura del techo además de trabajos de mejoramiento de calles’, detalló.

Por otra parte, adelantó que en los próximos días se iniciará el diseño de la remodelación integral del ingreso principal al distrito y del futuro Parque Central sobre los terrenos de las vías del ferrocarril: ‘el proyecto contempla la incorporación de infraestructura, espacios deportivos, recreativos y de encuentro para que ese sector se transforme en un punto de integración y disfrute para toda la comunidad de Bowen’, concluyó.