La Municipalidad de General Alvear y AYSAM firmaron un convenio de cooperación y financiamiento que permitirá ejecutar una intervención integral sobre la Avenida Alvear Oeste, una de las principales obras de infraestructura urbana proyectadas para la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Alejandro Molero y el presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, quienes además recorrieron los trabajos de renovación de las redes de agua potable y cloacas que se desarrollan en distintos sectores del departamento, con especial énfasis en la Avenida Alvear Oeste.

La agenda también incluyó una visita al establecimiento depurador, donde avanza la ampliación y refuncionalización de la planta de tratamiento de efluentes.

El convenio permitirá coordinar la ejecución de las obras sanitarias con la posterior urbanización del tramo comprendido entre avenida Libertador Norte y calle Olascoaga.

El proyecto contempla la reconstrucción de la calzada, adoquinado, recomposición urbana y puesta en valor de este importante corredor, optimizando los recursos públicos y evitando futuras intervenciones sobre una obra ya finalizada.

Durante la recorrida, el intendente Alejandro Molero destacó que este tipo de inversiones representan una decisión estratégica para el desarrollo del departamento.

“En General Alvear estamos haciendo las obras que trascienden gobiernos y generaciones. Son obras pensadas para los próximos 50 o 60 años. Hablar de agua potable y saneamiento es hablar de futuro, de salud, de desarrollo y de crecimiento”, expresó.

El jefe comunal sostuvo además que se trata de obras estructurales que, aunque muchas veces no son visibles, resultan determinantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Son las obras que pocos se animan a hacer y que benefician a toda una ciudad. No vamos a dejar de impulsar las obras que nuestros vecinos esperan y que General Alvear necesita”, afirmó.

Por su parte, Humberto Mingorance destacó la planificación conjunta entre ambas instituciones para potenciar el impacto de las inversiones.

“Lo que los vecinos de Alvear pagan en la boleta del agua vuelve a los vecinos de Alvear a través de estas obras. Además, trabajamos de manera coordinada con el municipio porque no tiene sentido pavimentar una calle y luego romperla para reemplazar una cañería”, señaló.

Las obras sanitarias incluyen el recambio de redes de agua potable y cloacas, conexiones domiciliarias, reacondicionamiento de bocas de registro y reemplazo de válvulas, con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios y acompañar el crecimiento urbano del departamento.

La recorrida concluyó en el establecimiento depurador, donde la ampliación y modernización de la planta presenta un avance cercano al 50 %. El proyecto contempla la construcción de nuevas lagunas de tratamiento, sistemas de desinfección, mejoras en la estación de bombeo, la refuncionalización de la infraestructura existente y la incorporación de tecnología para el monitoreo y control del sistema.

La firma del convenio reafirma el trabajo conjunto entre la Municipalidad de General Alvear y AYSAM para impulsar obras de infraestructura sanitaria y urbana que fortalecen los servicios esenciales y acompañan el crecimiento sostenido del departamento.