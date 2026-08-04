Se llevan adelante distintas actividades para promover la importancia de la lactancia y visibilizar el trabajo que realiza durante todo el año en acompañamiento a las madres y sus familias.

La profesional del servicio de Maternidad, Mariana Camarota, explicó en diálogo con FM VIÑAS que además de la atención habitual, durante estos días se entregaran obsequios a las mamás que concurren a los controles, amamantan a sus hijos o participan como donantes de leche humana.

Uno de los aspectos más destacados es el funcionamiento del Centro Recolector de Leche Humana del hospital, que integra la red provincial de bancos de leche: ‘gracias a la solidaridad de las madres donantes, la leche recolectada beneficia a bebés prematuros o recién nacidos que atraviesan situaciones críticas de salud donde este alimento cumple un rol fundamental e incluso puede actuar como un verdadero medicamento’, comentó la profesional.

Actualmente, el hospital cuenta con ocho mamás donantes y se ha logrado recolectar dos litros y medio de leche humana que fueron enviados al Banco de Leche de Mendoza para su posterior distribución entre los recién nacidos que la necesitan.

Desde el servicio recordaron que el proceso para convertirse en donante es sencillo: ‘las madres interesadas solo deben realizar una consulta inicial y algunos análisis de rutina para garantizar la seguridad de la leche, una vez cumplido ese paso pueden extraerse leche desde sus hogares y el hospital se encarga de retirar las muestras’, detalló Camarota.

Además el trabajo que realiza el servicio de Maternidad para que el contacto entre la madre y el recién nacido se produzca inmediatamente después del parto, favorece el inicio de la lactancia durante la primera hora de vida: ‘esto es una práctica clave para fortalecer el vínculo y aumentar las posibilidades de una lactancia exitosa’, concluyó la profesional