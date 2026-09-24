El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear autorizó una convocatoria pública de postulantes a guarda con fines de adopción para un niño de 10 años, identificado con la inicial “M”, quien se encuentra en situación de adoptabilidad.

El llamado fue dispuesto en el marco de los autos N.º 30642/2022, con trámite ante el Tercer Juzgado de Familia de General Alvear, y contempla la difusión periódica de la convocatoria durante dos semanas, a través de medios de comunicación y páginas web oficiales.

Según la información brindada por el Juzgado, “M” cursa 4.º grado en el turno mañana. Actualmente se encuentra realizando una valoración psicopedagógica con el objetivo de determinar posibles apoyos pedagógicos personalizados que contribuyan a su trayectoria escolar y a su desarrollo integral.

Desde el entorno que acompaña al niño destacan la importancia de que pueda contar con una familia que le brinde afecto, contención, paciencia y acompañamiento, respetando sus tiempos de aprendizaje y ayudándolo a descubrir y desarrollar nuevos intereses.

En su vida cotidiana, “M” ha comenzado a practicar karate, actividad que lo entusiasma. También cuenta con el acompañamiento de una psicóloga, espacio al que, según se informó, concurre con agrado.

Entre sus actividades preferidas se encuentran jugar a la pelota, mirar televisión y compartir momentos con sus compañeros. Durante el verano asistió a una colonia, experiencia que disfrutó especialmente, sobre todo las propuestas y actividades al aire libre.

Quienes lo conocen lo describen como un niño curioso y atento a lo que sucede a su alrededor, con buen vínculo con otros niños. Participa con entusiasmo de las actividades que se le proponen, aunque en algunas situaciones puede mostrarse tímido. Además, manifiesta tener amigos tanto en el hogar donde reside actualmente como en la escuela.

Uno de los aspectos centrales señalados en la convocatoria es el deseo expresado por “M” de formar parte de una familia que lo quiera y lo cuide. Asimismo, ha manifestado su voluntad de mantener el vínculo con sus tres hermanos, con quienes convive actualmente.

Por este motivo, desde el Juzgado consideran fundamental que las personas interesadas en asumir este compromiso puedan respetar ese vínculo fraterno y estén dispuestas a acompañar al niño con los tiempos y la contención que necesita.

¿Cómo postularse?

Las personas o familias que consideren que pueden asumir este compromiso pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción (RPA) de Mendoza a través del correo [email protected] o por WhatsApp al 261 6799541.

La convocatoria se realiza con autorización del Tercer Juzgado de Familia de General Alvear y tiene como objetivo encontrar referentes familiares que puedan ofrecerle a “M” un entorno afectivo estable, respetuoso y protector.