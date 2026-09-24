La Municipalidad de General Alvear fortalecerá este año el programa Conductor Designado durante la Fiesta de la Cerveza, incorporando una etapa previa de capacitación para estudiantes voluntarios que serán los encargados de promover la conducción responsable en el predio.

Milagros Nieto, asesora de Juventud, explicó que los jóvenes recibieron formación junto al Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza en temas vinculados a seguridad vial y prevención. Durante el evento, el sistema mantendrá la identificación mediante precintos y sumará la acreditación a través de códigos QR.

Además de atender el puesto de Conductor Designado, los voluntarios recorrerán el predio dialogando con los asistentes para fomentar una decisión clave: definir antes de llegar a la fiesta quién será la persona encargada de conducir. Entre quienes participen se sortearán un monopatín eléctrico y una freidora de aire. “La idea es disfrutar y volver sanos a casa”, destacó Nieto.