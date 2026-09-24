El jueves, pasado el mediodía, se confirmó el fallecimiento de Joel “Joly” Giménez , de 25 años, quien permanecía internado en gravísimo estado en el Hospital Enfermeros Argentinos tras la violenta agresión sufrida durante la madrugada del último domingo en el barrio El Parque.

Desde su ingreso al hospital, su estado de salud había sido considerado sumamente complejo. El joven fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en un intento por revertir las graves consecuencias de las heridas sufridas.

Sin embargo, pese al trabajo del equipo médico y a las distintas intervenciones realizadas, Joel falleció ayer jueves al mediodía.

La noticia genera profunda conmoción en la comunidad y preocupación por lo que pueda suceder a partir de este nuevo escenario, teniendo en cuenta la escalada de violencia registrada durante los últimos días entre las familias enfrentadas, con distintos episodios que se han producido desde el violento hecho del domingo.

Existe temor ante una posible continuidad de los enfrentamientos, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas con la agresión que terminó con la vida del joven de 25 años.