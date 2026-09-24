El proyecto del Parque Solar de General Alvear comenzó a dar un nuevo paso con la llegada desde China del primer equipamiento central de la planta, un módulo STS que será clave para el funcionamiento y control de toda la instalación, prevén finalizar la obra en marzo.

Así lo confirmó en diálogo con FM VIÑAS, Daniel Platero, tesorero de Cecsagal: ‘el equipo arribó en un contenedor de 20 pies y tiene un peso aproximado de 26 toneladas, por lo que fue necesario desplegar una logística especial y utilizar una grúa de gran porte para su descarga y ubicación’, comentó.

Este módulo funcionará como el “cerebro” del parque, ya que permitirá controlar el movimiento de los trackers, regular la tensión, gestionar la acumulación de energía y realizar el despacho hacia la línea de media tensión.

El parque se encuentra en desarrollo sobre la Ruta Nacional 188, en la zona de callejón 11, y contempla la instalación de aproximadamente 14.000 paneles solares, cada uno de 2,10 metros por 1,05 metros, la superficie destinada exclusivamente a los paneles rondará las 15 hectáreas.

Los próximos pasos será el arribo de los trackers y sus estructuras de soporte, que ya se encuentran en China a la espera de ser embarcados: ‘ estos elementos llegarían al departamento en un plazo de entre 40 y 45 días, para comenzar posteriormente con su instalación en el terreno’, destaco Platero.

El proyecto es impulsado por distintas cooperativas, entre ellas COSPAC y Cooperativa de Monte Comán, con el acompañamiento y liderazgo de la Federación de Cooperativas de Nuevo Cuyo.

La obra se complementará con trabajos sobre la infraestructura eléctrica: ‘edeste ejecutará una nueva línea de 33 kilovoltios que permitirá conectar la estación transformadora del Parque Industrial con la estación de Bowen mientras que Cecsagal trabaja en una nueva estación transformadora ubicada frente a la planta de Fénix’, confirmó.

Estas obras permitirán reforzar la seguridad y capacidad del sistema eléctrico y facilitar la incorporación de nueva generación al sistema.