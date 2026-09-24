El próximo domingo 27 de septiembre Pacífico y Huracán de San Rafael se veran las caras para un nuevo clásico sureño.

Desde la institución el presidente Roberto Ortubia destacó la importancia del encuentro y convocaron a los hinchas a acompañar al equipo durante una jornada que promete reunir a una gran cantidad de público: ‘es un partido aparte, es un clásico mendocino, el fútbol tiene esas cosas y los clásicos son totalmente distintos’, señaló.

En ese sentido, Maximiliano Díaz arquero del lobo alvearense agradeció el acompañamiento de la comunidad: ‘siempre hemos querido y siempre hemos tenido el apoyo de la gente y este fin de semana más que nunca lo necesitamos’, expresó.

Venta de entradas

De cara al encuentro, también se confirmó el cronograma para la venta de entradas, los interesados podrán adquirir sus localidades este viernes de 16:00 a 19:00 h.

El domingo, en tanto, la venta se retomará de 10:00 a 13:00 h y nuevamente desde las 15:00 h hasta el horario de inicio del partido.