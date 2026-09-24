Con la participación de representantes de los clubes deportivos, se realizó la entrega de los resultados de los electrocardiogramas correspondientes al programa Cardio-Fútbol Infantil, una iniciativa que lleva adelante el Hospital Enfermeros Argentinos, a través de la Residencia de Enfermería Comunitaria, en conjunto con la Municipalidad de General Alvear.

Los estudios fueron realizados a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que integran los distintos clubes de fútbol del departamento.

Durante la actividad se entregaron los informes a las instituciones participantes y se destacó la importancia de estos controles preventivos para el cuidado de la salud de los jóvenes deportistas.

Miguel Pérez, integrante de la Residencia de Enfermería Comunitaria, recordó que el programa se desarrolla desde hace cinco años: “Llevamos el quinto año entregando los electrocardiogramas en este programa de atención primaria para evaluar a todos los niños”.

Por su parte, Patricia Cirica señaló que a través de esta tarea ya se han realizado más de 700 estudios y remarcó el valor de la detección temprana. “A través de este programa hemos encontrado dos patologías, las cuales reciben seguimiento con el cardiólogo”, explicó.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Oficina Municipal del Barrio San Carlos, que cada año abre sus puertas para el desarrollo de los controles. En ese sentido, Paola Ordóñez resaltó el compromiso de las familias y las instituciones: “Es muy importante para los clubes y para los papás que buscan cuidar la salud de los chicos”.

Gracias a este trabajo sostenido entre el Hospital, el Municipio, los clubes y las familias, cada año cientos de niños y adolescentes acceden a controles que permiten detectar de manera temprana posibles afecciones cardíacas y promover una práctica deportiva más segura.