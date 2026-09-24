HELADAS TARDÍAS EN MENDOZA: HABILITAN LAS DENUNCIAS POR DAÑOS Y HAY UNA FECHA CLAVE PARA LOS PRODUCTORES

La medida permitirá que los productores damnificados soliciten formalmente la tasación de los daños registrados en sus cultivos por las heladas registradas el 7 de septiembre, un paso indispensable para posteriormente acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia Agropecuaria 9.083 .

La apertura del período de denuncias responde al procedimiento establecido para este tipo de contingencias climáticas. A diferencia del granizo, cuyos efectos pueden observarse inmediatamente, en el caso de una helada es necesario esperar para determinar con mayor precisión el impacto sobre las plantas y la producción.

Tras la recepción de las denuncias, peritos de la Dirección de Contingencias Climáticas llevarán a cabo las tasaciones correspondientes. La Ley Provincial 9083 establece que la Emergencia Agropecuaria corresponde cuando el daño en la producción o capacidad productiva se ubica entre el 50% y el 79%. En tanto, el Desastre Agropecuario aplica cuando el daño certificado es igual o superior al 80%.

Heladas tardías: cómo denunciar los daños en Mendoza

La normativa provincial establece que, ante una helada, deben transcurrir 20 días corridos desde el evento climático antes de comenzar a recibir las denuncias.

Una vez cumplido ese período, los productores disponen de 10 días hábiles administrativos para efectuar el trámite y solicitar la tasación de los daños.

La denuncia puede realizarse mediante el Sistema de Información Agrícola (SIA). Para iniciar el trámite, el productor debe ingresar con su usuario y contraseña, acceder al apartado de declaraciones juradas y seleccionar la propiedad afectada.

Luego deberá completar los datos solicitados y generar la denuncia. El sistema permite además descargar el comprobante correspondiente, que deberá conservarse como constancia de la presentación.

Aquellos productores que necesiten asistencia para efectuar la gestión podrán recurrir a las delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Para poder realizar la denuncia es fundamental que los datos de la explotación estén correctamente registrados y actualizados en el Registro de Uso de la Tierra (RUT).

Por qué es importante realizar la denuncia

La presentación no solamente permite conocer el alcance de las pérdidas provocadas por las bajas temperaturas. También habilita la intervención de los peritos de la Dirección de Contingencias Climáticas, encargados de verificar y determinar oficialmente el porcentaje de daño sufrido en cada establecimiento.

A partir de esa evaluación, el productor puede obtener el correspondiente Certificado de Daños, documentación necesaria para acceder a los distintos mecanismos de asistencia previstos por la Provincia.

La Ley 9.083 establece diferentes categorías de afectación. Cuando los daños se ubican entre el 50% y el 79%, una explotación puede quedar comprendida dentro de la emergencia agropecuaria, mientras que las pérdidas iguales o superiores al 80% pueden dar lugar a la declaración de desastre agropecuario.

Según el nivel de afectación y las medidas que se establezcan para cada zona, los productores pueden acceder a distintos beneficios destinados a aliviar las consecuencias económicas de las contingencias climáticas.

Por este motivo, desde la Provincia remarcaron la importancia de efectuar la denuncia dentro de los plazos establecidos, ya que además de permitir una tasación oficial de las pérdidas, la información recopilada sirve para elaborar un mapa preciso de los daños provocados por las heladas tardías en Mendoza.

Delegaciones de la DCC

• Norte: Boulogne Sur Mer 3050 1er piso, Ciudad. Tel (0261) 3854270/3854266

• Este: Viamonte 1000, San Martín. Tel (0263) 4420365

• Valle de Uco: Güemes 731 – Tunuyán – (0261) 157630940

• Sur: Alsina 445, San Rafael. Tel (0260) 4438052

• Oficina General Alvear: (2625) 15643876