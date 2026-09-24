En relación con el accidente vial ocurrido entre dos camionetas, se informa la evolución y derivación de los pacientes atendidos en el Hospital Enfermeros Argentinos.

La paciente femenina de 20 años, que presentó múltiples fracturas, y el paciente masculino de 54 años, conductor de uno de los vehículos, con fractura de pelvis estable, fueron derivados al Hospital Español de Mendoza para continuar con su tratamiento y seguimiento especializado.

El paciente masculino de 13 años, luego de ser intervenido quirúrgicamente, fue derivado a sala común del Hospital Schestakow para continuar con el control postoperatorio a cargo de cirujanos pediátricos.

Los tres pacientes evolucionaron favorablemente y se encuentran fuera de peligro al momento de la presente actualización.