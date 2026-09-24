Un camión Ford modelo 1938, patentado en 1939 y restaurado íntegramente a original, fue seleccionado para participar de la Autoclásica 2026, una de las principales exposiciones de vehículos antiguos del país.

En diálogo con FM VIÑAS, Erardo Marínez, habló sobre todo el trabajo que estan llevando adelante desde hace algunos meses para poder participar de este evento: ‘este vehículo forma parte de la historia automotriz de General Alvear, se trata de un camión Ford modelo 1938, patentado en 1939’, destaco.

La exposición reúne a más de 1.500 vehículos clásicos y antiguos, y para formar parte de ella los automóviles deben atravesar un proceso de selección con requisitos específicos: ‘el Ford fue presentado a través de CAVA, los requerimientos para ingresar son bastante estrictos, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, ser realmente un auto antiguo y estar bien restaurado’, explicó Martínez.

La restauración demandó mucho trabajo ya que luego de realizar los trámites necesarios para regularizar su documentación, comenzaron con una restauración que se extendió durante alrededor de un año y ocho meses: ‘es una restauración a original y quedó funcionando perfectamente’, señaló.

La Autoclásicoa se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Hipódromo de San Isidro (Jardines).