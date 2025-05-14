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UN NUEVO SINIESTRO VIAL SE PRODUJO EN LA TARDE DEL MARTES
14 mayo, 2025
CONTROLES VIALES EN TODA LA PROVINCIA: MÁS DE 900 MULTAS Y 57 VEHÍCULOS RETENIDOS
13 mayo, 2025
UNA MUJER DENUNCIÓ SER ESTAFADA TRAS CONTACTAR A SUPUESTA CURANDERA EN GENERAL ALVEAR
12 mayo, 2025
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EL IUSP CONVOCA NUEVAMENTE A JÓVENES CON FORMACIÓN MILITAR QUE DESEEN SUMARSE A LA POLICÍA
15 mayo, 2025
CONVOCAN A EMPRENDEDORES Y ARTESANOS A PARTICIPAR DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN GENERAL ALVEAR
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14 mayo, 2025
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14 mayo, 2025
CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ UNA BICICLETEADA ESCOLAR RECREATIVA Y SOLIDARIA
12 mayo, 2025
CON GRAN ÉXITO SE DISPUTÓ LA FINAL DEL 4º TORNEO NACIONAL DE DESTREZAS CRIOLLAS «DOMINGO ‘PITULO’ AGUILERA»
12 mayo, 2025
Política
TENSIÓN EN LA POLÍTICA MENDOCINA: EL PARTIDO LIBERTARIO DENUNCIA PRÁCTICAS INDEBIDAS DE LLA MENDOZA
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GABRIEL PRADINES ASEGURÓ QUE LA DEMORA EN OBRAS PUEDEN AFECTAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
13 mayo, 2025
DESFILE DE FUNCIONARIOS: LOS QUE DIJERON PRESENTE EN EL ALMUERZO OFICIAL
12 mayo, 2025
FM Viñas
EN FOTOS: ASÍ SE ENCUENTRA LA RUTA 152 AL ESTE DE COCHICO
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15 mayo, 2025
En las imágenes publicadas en redes sociales se logra ver el camino en la lamentables condiciones que dificulta la circulación de los rodados.
https://vinasfm.com/noticias/wp-content/uploads/2025/05/AQO2e1aUeuD4AanO7hBi0duLnQWcszvACh6gVGTz84g7u5IKMXacsF_FVijt7vFDmPR2DJ2XWJIGz_EsTiNHVHJW.mp4
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15 mayo, 2025