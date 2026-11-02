En el marco del Día Nacional del Donante de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, desde el Hospital Enfermeros Argentinos destacaron la importancia de mantener las reservas de sangre y convocaron a la comunidad a sumarse a este acto solidario que permite salvar vidas.

En diálogo con FM VIÑAS, Gerardo Gilli, integrante del servicio de Hemoterapia del Hospital explicó que todos los centros de salud que realizan intervenciones quirúrgicas necesitan contar con un banco de sangre: ‘esto permite responder ante distintas emergencias, el Hospital Enfermeros Argentinos trabaja de manera articulada con el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza y otros establecimientos de salud para garantizar la disponibilidad y seguridad de las unidades’, comentó.

La fecha recuerda un hecho histórico ocurrido en Argentina como lo fue la primera transfusión de sangre anticoagulada, un avance fundamental para el desarrollo de la medicina transfusional: ‘existen grupos sanguíneos minoritarios cuya disponibilidad puede resultar más difícil, por lo que es fundamental mantener un stock estable durante todo el año’, aclaró.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR SANGRE?

Entre los principales requisitos para convertirse en donante se encuentran tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

En cuanto a los tatuajes, piercings, intervenciones quirúrgicas y procedimientos odontológicos, actualmente se establece un período de espera de seis meses antes de volver a donar.

Es necesario concurrir con DNI y, a diferencia de los análisis de laboratorio, no se debe asistir en ayunas.

Quienes deseen donar sangre pueden acercarse al Hospital Enfermeros Argentinos de lunes a jueves, de 9:30 a 11:30 horas.