El histórico programa dedicado al folclore cuyano regresará este domingo a partir de las 12:00, a través de FM VIÑAS.

Alfredo Pérez estará al frente de la propuesta, que busca continuar con el trabajo cultural que durante tantos años llevó adelante Carlos Alberto Franco.

Después de un tiempo de gestiones y del impulso de un grupo de amigos, “Cantares Lugareños” volverá al aire para continuar con el legado de Carlos Alberto Franco, una figura muy querida y reconocida por su trabajo en la difusión de la música y la cultura cuyana.

La propuesta tendrá como responsable a Alfredo Pérez, quien confirmó su regreso a la radio y asumirá la conducción del ciclo con el compromiso de respetar la esencia y la estructura que caracterizaron al histórico programa: ‘uno de los aspectos fundamentales para concretar el proyecto fue contar con la autorización de Clemente, hijo de Carlos Franco, quien acompañó la iniciativa’, comentó Pérez.

Según explicó, el deseo de la familia también es que la obra de su padre continúe vigente y pueda llegar a nuevas generaciones: ‘fue un maestro para mí en todo sentido, es una gran responsabilidad la que me toca asumir esta responsabilidad’, agregó.

El primer encuentro será este domingo 08 de noviembre, desde las 12:00 h en los micrófonos de FM VIÑAS.