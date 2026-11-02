Integrantes del Grupo Los Historicos y colaboradores impulsan nuevas tareas de acondicionamiento en el camino que conduce a Los Toldos y Soitue.

Los trabajos incluyen el relleno de sectores deteriorados, especialmente en los siete kilómetros de la subida de Los Pajaritos, uno de los tramos más complicados para la circulación.

La iniciativa surgió a partir de una charla entre quienes vienen trabajando desde hace años para mejorar la transitabilidad de esta ruta: ‘si bien se han realizado distintas intervenciones, como forestación y colocación de mobiliario en algunos sectores, la falta de maquinaria había dificultado avanzar con tareas de mayor envergadura’, comentó Héctor Antolín en diálogo con FM VIÑAS.

En esta oportunidad, se logró contar con maquinaria de Vialidad Provincial y una cargadora, además de contratar una batea para trasladar material.

Héctor Antolín y Mariano Amuchastegui comentaron que llevan 48 años sosteniendo el reclamo y trabajando para mejorar la conectividad de la zona: ‘es importantemantener las gestiones y aprovechar las oportunidades para avanzar con obras que permitan mejorar la circulación’, resaltaron.

En el marco de estas tareas, se realizará una nueva salida hacia la zona este sábado: ‘la concentración está prevista para las 06:00 am en la estación de servicio YPF junto al puente del río, el arribo será entre las 10:30 h y las 11:00 h’, detallaron.

La jornada busca no solamente compartir un encuentro entre quienes acompañan este reclamo histórico, sino también continuar visibilizando la necesidad de mejorar la transitabilidad y conectividad de estos caminos.