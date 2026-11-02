La Municipalidad de San Rafael informó que, hasta el momento, no recibió ninguna comunicación ni documentación oficial sobre un posible convenio con el Gobierno de Mendoza para garantizar la continuidad de la Lucha Antigranizo.

La aclaración surge luego de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto acuerdo entre los municipios de San Rafael y General Alvear y el Gobierno Provincial para mantener operativo el sistema.

Desde el Municipio señalaron que solo han trascendido versiones sobre la existencia de un documento, pero que no se ha recibido formalmente ningún convenio.

Asimismo, indicaron que, en caso de producirse novedades, serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.

Por el momento, la Municipalidad de San Rafael sostiene que no cuenta con información oficial sobre el supuesto acuerdo.

Fuente: Municipalidad de San Rafael