En el marco de la Semana del Ritmo Cardíaco, el Servicio de Cardiología ofrecerá durante toda la semana controles preventivos para detectar posibles arritmias, medir la presión arterial y brindar información sobre factores de riesgo cardiovascular.

La propuesta consistirá en la realización de tiras de electrocardiograma para evaluar el ritmo cardíaco de los pacientes, controles de presión arterial y asesoramiento sobre los principales factores de riesgo cardiovascular: ‘el objetivo es promover la prevención y la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, se llevará adelante durante esta semana en adhesión a la Semana del Ritmo Cardíaco’, comentó la Dr Natalia Estrella en diálogo con FM VIÑAS.

Según explicó la profesional la actividad se desarrollará todos los días de la semana, de 9:30 h a 10:30 h, en el Servicio de Cardiología del hospital: ‘luego de los controles, cada persona recibirá una evaluación individual y material informativo’, al mismo tiempo comentó que en el caso que se detecten posibles arritmias, se indicará el seguimiento y tratamiento correspondiente.

Si bien la convocatoria está abierta a toda la comunidad, se hizo especial hincapié en la importancia de que se acerquen las personas mayores de 65 años y quienes presentan antecedentes de enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes o colesterol elevado.