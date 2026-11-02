Con la participación de 53 equipos de General Alvear, San Rafael y Santa Isabel, la Liga Municipal de Básquet avanza hacia la definición del Torneo Clausura 2026, que ya comenzó a disputar los playoffs en algunas categorías.

La competencia reúne a las categorías U13, U15, U17 y Primera, en las ramas masculina y femenina y los partidos se desarrollan en distintos clubes y espacios deportivos del departamento.

A lo largo del certamen, la liga combina formación y nivel competitivo, con la participación de jugadores de distintas edades y un calendario que moviliza a las instituciones deportivas de la región.

Los resultados, las posiciones y la programación pueden consultarse en la plataforma digital de la Liga Municipal de Básquet: https://lmb.aedestec.com/