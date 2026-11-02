El IES Salvador Calafat realizará este jueves 5 de noviembre su exposición anual, una propuesta que reunirá los proyectos finales de las distintas carreras y contará con actividades abiertas al público.

Ana Cayo, estudiante de la carrera de Turismo, explicó que una de las propuestas será una Escape Room, organizada en conjunto con las carreras de Enología y Agronomía: ‘la actividad consistirá en resolver enigmas, superar desafíos y descifrar pistas para avanzar dentro de una sala de escape’, comentó.

La segunda experiencia estará a cargo exclusivamente de Turismo y ofrecerá una tarde de pintura de tote bags (bolsos de tela): ‘los participantes podrán personalizar sus propias carteras durante aproximadamente dos horas, acompañados de música, comida y degustación de vinos’, comentó Ana.

Ambas actividades tendrán un valor de $15.000 por persona e incluirán una cata de vinos y una copa de regalo, en el caso de la propuesta de pintura, también se llevarán la tote bag intervenida por ellos mismos.

La expo comenzará a las 19:30 en el Polo Educativo y contará además con otras actividades gratuitas, entre ellas un fogón de música y arte, con la presentación del grupo Herencia.

Quienes deseen participar de las experiencias organizadas por Turismo pueden adquirir sus entradas comunicándose al 2625- 583836 o acercándose al IES Salvador Calafat.