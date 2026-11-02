La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Educación, junto a la Universidad Maza (Extensión Áulica General Alvear), llevó adelante este viernes una jornada de desarrollo profesional destinada a docentes de Nivel Inicial y jardines maternales.

La capacitación estuvo a cargo de las licenciadas y profesoras Adriana Stoller y Gisela Lamor, quienes abordaron la temática “El cuerpo es el primer ambiente. Recortes significativos del Ambiente y su territorio como espacio de indagación”.

Durante el encuentro se trabajó sobre las prácticas pedagógicas, los vínculos afectivos y la relación entre familia, escuela y alumnos, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al desarrollo profesional y al fortalecimiento de la educación inicial en el departamento.