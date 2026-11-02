La apertura de las propuestas económicas se realizó en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad.

La obra, que tiene un presupuesto de $1.350 millones y un plazo de ejecución de seis meses, permitirá remplazar la estructura destruida por el aluvión de enero de 2025.

Cuatro empresas presentaron sus ofertas para construir el nuevo puente alcantarilla sobre el arroyo Aisol, en el Cañón del Atuel, sobre la Ruta Provincial 173. La obra remplazará a la antigua estructura, arrasada por el aluvión ocurrido el 11 de enero de 2025.

Las firmas que participaron en la licitación fueron Black Shadow, Camiletti SA, Luis Pagliara SA y Brizuela y Villafañe SRL Concluida la apertura de ofertas, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanzará con la evaluación de las propuestas técnicas y económicas para determinar la empresa adjudicataria.

El presupuesto oficial asciende a $1.350 millones y el plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Una obra para garantizar la transitabilidad

El nuevo puente tendrá 30 metros de largo por 6 metros de ancho y contará con protecciones laterales. Su construcción permitirá brindar una solución definitiva a un tramo crítico del circuito turístico, donde el tránsito suele interrumpirse durante las tormentas intensas debido a las crecidas del arroyo Aisol y al material de arrastre que transporta el agua.

El administrador general de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, precisó: “Se trata de una obra muy importante: un puente con alcantarillas de hormigón con seis secciones, que podrá soportar mejor la descarga de agua porque es de mayor tamaño que el anterior, que era de tres secciones circulares”.

“Esto le devolverá la transitabilidad segura a este tradicional circuito turístico de la Ruta Provincial 173. Quiero destacar que, cuando comience a construirse, se realizarán los desvíos correspondientes para que se pueda seguir transitando todo el paseo con normalidad”, agregó.

Una estructura con mayor capacidad de descarga

El impacto del aluvión de enero de 2025 puso en evidencia que el diseño del antiguo puente alcantarilla, compuesto por secciones circulares, resultaba insuficiente frente a los nuevos registros de descargas aluvionales.

Por este motivo, se resolvió construir una estructura de mayores dimensiones, con el doble de capacidad que la anterior, para mejorar el escurrimiento del agua y reducir las interrupciones del tránsito en este sector de la Ruta Provincial 173.