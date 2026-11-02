Personal policial intervino tras un llamado al 911 realizado por el gerente (E.A.C) de una financiera (Crédito Argentino), quien denunció que desconocidos habían ingresado al establecimiento mediante boquetes realizados en el techo.

Según manifestó, el viernes al mediodía fue el último en retirarse del local y durante la madrugada del domingo recibió una alerta del sistema de alarmas.

Al concurrir a la sucursal, constató que habían realizado tres boquetes, uno en la sala central y dos en el sector de sistemas.

Los autores habrían utilizado aerosol para impedir la visión de las cámaras de seguridad y, mediante una llave similar o ganzúa, lograron abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron aproximadamente 7 millones de pesos.

Por disposición del fiscal interviniente, trabajaron en el lugar personal de Policía Científica, Canes e Investigaciones.