El Departamento General de Irrigación agradece a todos los usuarios del agua que asistieron a votar el domingo 1 de noviembre, en las elecciones de Inspectores de Cauce, así como al personal y a todos aquellos que hicieron posible el desarrollo de esta jornada electoral.

La participación de los regantes constituye una expresión del compromiso con la administración del recurso hídrico. Además del fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la distribución y gestión del agua en el territorio provincial.

Los Inspectores de Cauce son una pieza fundamental en el sistema hídrico mendocino. Son responsables de administrar y distribuir el agua de riego en sus respectivas jurisdicciones, velar por el mantenimiento y conservación de los cauces, promover el cumplimiento de las normas vigentes y representar los intereses de los usuarios.

La participación de los regantes no se agota en el acto de votar. También implica involucrarse en el funcionamiento de sus Inspecciones, asistir a las asambleas, cumplir con sus obligaciones, contribuir al sostenimiento de la infraestructura hídrica y acompañar una gestión responsable, transparente y eficiente del agua.

Irrigación hace extensivo su reconocimiento al personal del organismo, a las autoridades de mesa, a los integrantes de las Inspecciones de Cauce y a todos aquellos que colaboraron en la organización y desarrollo del proceso electoral, cuyo trabajo y compromiso resultaron fundamentales para llevar adelante la jornada.

Asimismo, se recuerda que los actos electorales se encuentran sujetos a la correspondiente consideración y aprobación del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, conforme al procedimiento aplicable.

El agua es un recurso de todos, y su gestión requiere de un compromiso mancomunado. El ejercicio responsable de las funciones de los Inspectores de Cauce y el trabajo conjunto con Irrigación son pilares esenciales para continuar fortaleciendo el modelo mendocino de gobernanza en la administración del agua.