GRANIZO EN EL ESTE: SANTA ROSA Y RIVADAVIA FUERON LOS DEPARTAMENTOS MÁS AFECTADOS

El meteorólogo Maximiliano Viale advirtió sobre la formación de una importante celda de tormenta en la zona. «Gran celda convectiva sobre la Ruta 7 al este de San Martín con granizo», publicó en su cuenta de X.

Granizo en Santa Rosa y tormentas en el Este

La tormenta afectó distintos sectores del departamento de Santa Rosa, entre ellos Las Catitas, El Divisadero y la villa cabecera. También cayó granizo en Los Campamentos, Rivadavia. Hacia la noche se activó alerta amarilla por posibles lluvias fuertes en San Martín, La Paz, Lavalle y Las Heras.

En algunas zonas, la caída de piedra estuvo precedida por fuertes ráfagas de viento, que acompañaron el desarrollo de las celdas convectivas. La situación meteorológica motivó la vigencia de una alerta amarilla durante buena parte de la tarde y la noche.

El miércoles llega con descenso de temperatura

Después de un martes caluroso, con una máxima cercana a los 30°C, el panorama meteorológico cambia este miércoles 4 de noviembre con el ingreso de un frente frío.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza, la jornada estará algo nublada y tendrá un descenso de la temperatura, con vientos moderados del sudeste. Durante la madrugada todavía podrían registrarse tormentas, aunque las condiciones mejorarán a partir de la tarde.

La máxima prevista es de 25°C y la mínima de 12°C. En la cordillera, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado.