El secretario de Desarrollo, Guillermo Modón, junto a las veterinarias del INTA Anadella Ravalli y Julia Pungitori, brindaron detalles e invitaron a participar de la primera edición de la «Jornada Técnica de Producción y Manejo en Animales de Granja», que se realizará el jueves 5 y viernes 6 de noviembre en el Predio Ferial de General Alvear.

La propuesta contará con dos jornadas de capacitación e intercambio técnico, con actividades vinculadas a la producción ovina, porcina y avícola.

El cronograma incluirá charlas especializadas, talleres prácticos y espacios de consultas, con la participación de profesionales e instituciones vinculadas al sector.

La iniciativa busca acercar conocimientos y herramientas para fortalecer la producción y mejorar el manejo de los animales de granja.