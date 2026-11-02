El Club Social y Deportivo Jaime Prats comenzó a trabajar en la conformación de su proyecto futbolístico con el objetivo de participar en el torneo de la próxima temporada.

A través de un comunicado, la institución anunció que se vienen nuevos desafíos para el club y para toda la comunidad. Además, convocó a vecinos y colaboradores que quieran aportar y acompañar esta iniciativa a comunicarse con la institución.

La propuesta busca fortalecer el deporte local y recuperar el protagonismo del fútbol en Jaime Prats.