Así lo informó Santiago del Río subdelegado de Aguas del Río Atuel en diálogo con FM VIÑAS, la votación se desarrolló el domingo en 20 de las 22 inspecciones de cauce de la zona.

Además, desde Irrigación anticiparon un año hidrológico favorable y nuevas inversiones en obras para 2027.

Según explicó Santiago del Río, fueron 22 las inspecciones de cauce contempladas en el proceso electoral: ‘los canales Correa e Izuel quedaron sin elecciones, por lo que se realizará una nueva convocatoria dentro de algunos meses, de esta manera continuarán en funciones los actuales inspectores.’, destacó.

En algunas inspecciones se produjeron cambios de autoridades, mientras que en otras se mantuvieron las conducciones anteriores: ‘en uno de los sectores hubo tres listas en competencia y finalmente continuó el inspector que se encontraba desempeñando esa función’, resaltó.

Durante la nota telefónica Del Río se refirieron a las perspectivas para la próxima temporada de riego: ‘las precipitaciones registradas en la Cordillera permiten proyectar un año hidrológico normal, con buenos ingresos de agua y escurrimientos’, agregó.

A esto se suman las lluvias registradas en la región, que han contribuido a reducir la demanda de agua en comparación con temporadas anteriores: ‘las condiciones actuales permiten afrontar el ciclo con un panorama más alentador’, comentó.

Para comienzos de 2027 se proyecta un plan de inversiones importante, que incluirá distintas intervenciones y que permitirá continuar mejorando la infraestructura hídrica del departamento.