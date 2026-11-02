Durante la mañana se realizó la entrega de certificados a los participantes del Curso abierto de Retrocargadoras, una capacitación teórico-práctica que se desarrolló en las instalaciones de UGACOOP.

La propuesta se llevó adelante mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la empresa Worklift, con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción en distintos sectores de la industria.

Durante la formación, los participantes realizaron instancias teóricas y prácticas sobre operación de maquinaria, con contenidos orientados al manejo seguro y eficiente de retrocargadoras.

La capacitación contempla certificación nacional y carnet habilitante con una validez de dos años.