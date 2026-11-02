La comunidad educativa realizará un acto de imposición de nombre en reconocimiento a su extensa trayectoria y a los aportes que realizó a la educación física y a la vida institucional de General Alvear, la ceremonia será este jueves 05 de noviembre desde las 09:00 h.

Según explico Silvia Sanz (Supervisora Sección 7 de Educación Física) a FM VIÑAS la iniciativa surgió desde la comunidad educativa y la Sección de Educación Física: ‘el objetivo es reconocer a aquellas personas que dejaron una huella significativa a través de su trabajo y compromiso cotidiano, luego de reunir voluntades y completar los trámites administrativos correspondientes ante la Dirección General de Escuelas se concretará el acto de imposición de nombre’, detalló.

Se reconoce a Carlos Ríos no solo por su labor en la educación si no que también por su calidad humana, sus enseñanzas y el acompañamiento que brindó a numerosas generaciones de profesores: ‘su trayectoria en General Alvear comenzó en la Escuela Capital Federal, donde desarrolló gran parte de su carrera como docente de nivel primario’, Además fue el primer supervisor de Educación Física del departamento surgido por concurso, convirtiéndose en un referente y formador para quienes continuaron ese camino.

A lo largo de los años también ocupó diferentes responsabilidades en la vida pública y comunitaria, entre ellas la Dirección de Cultura y una banca en el Concejo Deliberante.

El acto se realizará este jueves 5 de noviembre desde las 09:00 h en la Escuela Capital Federal 1-070, y contará con la presencia de familiares, autoridades, colegas, excompañeros y miembros de la comunidad