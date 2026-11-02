Ante la proximidad de un nuevo fin de semana largo, desde la específica de Comercio de la Cámara de Alvear se realizó una consulta entre los asociados para conocer cómo será la atención al público durante el lunes 9 de noviembre.

Ese día será feriado nacional en Argentina debido a la visita oficial del papa León XIV al país, establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 1103/2026.

De acuerdo al relevamiento realizado entre los asociados de la Cámara de Comercio, se determinó que:

▪️El 64% abrirá en horario normal.

▪️El 28% permanecerá cerrado.

▪️El 8% abrirá medio día.