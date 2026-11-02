Las escuelas de General Alvear recibieron nuevo equipamiento tecnológico, bicicletas y elementos para sus actos escolares, en el marco de un operativo del Gobierno de Mendoza que contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y el intendente Alejandro Molero.

Uno de los anuncios más importantes fue que el departamento alcanzó la cobertura de equipamiento tecnológico en el 100% de sus escuelas primarias, secundarias y una institución de Educación Especial contempladas en esta etapa. En total, se distribuyeron 510 computadoras y 10 pizarras digitales en 26 establecimientos educativos.

Durante la entrega, García Zalazar destacó el alcance de esta política educativa y señaló: “nuestro objetivo es que el acceso a la tecnología no dependa del lugar donde viven los estudiantes. Estamos trabajando para que las escuelas de todos los departamentos cuenten con herramientas que permitan ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollar capacidades digitales”.

La jornada también incluyó la entrega de 36 bicicletas para niños y niñas de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y jardines de Nivel Inicial. Además, la Escuela 1-277 Deán Gregorio Funes, ubicada en La Escandinava, distrito de Bowen, recibió dos astas para sus banderas de ceremonia.

De esta manera, el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de General Alvear permitió acercar nuevos recursos a las comunidades educativas del departamento, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y acompañar el crecimiento de niños y niñas.