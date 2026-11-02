El intendente de General Alvear brindó una conferencia de prensa luego de que Omar Félix comunicara oficialmente que no continuará el sistema de lucha antigranizo. Aseguró que el Municipio realizó numerosas gestiones para garantizar su continuidad y cuestionó las condiciones planteadas por San Rafael en las últimas negociaciones.

Alejandro Molero, anunció que finalmente no habrá lucha antigranizo en el Oasis Sur de Mendoza, luego de que el jefe comunal de San Rafael, Omar Félix, comunicara oficialmente que daba por terminadas las posibilidades de continuar con el sistema.

Molero repasó las gestiones realizadas durante los últimos años para sostener la herramienta de protección de los cultivos: ‘desde que el Gobierno provincial decidió destinar los fondos de la lucha antigranizo a fortalecer el Fondo Compensador Agrícola, General Alvear trabajó para conseguir una alternativa que permitiera mantener el sistema mediante el aporte de los municipios’, comentó.

En ese sentido, destacó que durante las negociaciones se consiguió que la Provincia pusiera a disposición las aeronaves, radarización, polvorín y recursos económicos: ‘incluso se logró gestionar la disponibilidad gratuita de tres aviones para los municipios del sur, mientras se avanzaba en el proceso para su eventual donación definitiva’, agregó.

El principal desacuerdo surgió al momento de definir el financiamiento: ‘San Rafael había comprometido un aporte de 1.500 millones de pesos, mientras que General Alvear estaba dispuesto a contribuir con alrededor de 600 millones, ante un presupuesto que presentaba un faltante de 900 millones de pesos, el Gobierno provincial finalmente manifestó su disposición a cubrir esa diferencia’, resaltó.

El jefe comunal aseguró que, cuando parecía existir un acuerdo para avanzar, San Rafael planteó nuevas condiciones: ‘rechazaron recibir las aeronaves en donación y solicitó que la Provincia financiara el 50% del costo operativo del sistema, lo que elevaba el aporte provincial requerido a aproximadamente 1.700 millones de pesos, nos fueron corriendo la línea de llegada permanentemente’, expresó. departamentos.

«No es una pelea entre dos pueblos hermanos»

Molero manifestó su tristeza por el desenlace de las negociaciones y pidió evitar que el conflicto sea interpretado como una disputa personal o política entre los intendentes: ‘el sector productivo no admite rencillas políticas ni mezquindades políticas’, aclaró.

En cuanto al destino de las aeronaves, indicó que General Alvear seguirá gestionando ante el Gobierno provincial para evitar su venta y procurar que permanezcan disponibles para el sur mendocino.