Varias carreras completaron sus cupos debido a la alta demanda, mientras que otras continúan abiertas, desde la institución destacaron que la cantidad de inscriptos representa un 50% más que el promedio de los últimos tres años y brindaron detalles sobre los requisitos de ingreso y la nueva oferta académica.

Mauro Torres, rector del IES Salvador Calafat, dio detalles en diálogo con FM VIÑAS sobre las inscripciones: ‘algunas carreras debieron cerrar sus inscripciones debido a que superaron ampliamente los cupos disponibles, entre las propuestas que registraron mayor demanda se encuentran Enfermería, Higiene y Seguridad Laboral, Comercio Internacional, Recursos Humanos y Podología’, destacó.

Sin embargo, todavía hay posibilidades de anotarse en cinco propuestas académicas como lo es Tecnicatura Superior en Agronomía, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software y los profesorados de Educación Secundaria en Matemática, Música e Inglés: ‘necesitamos fortalecer el Profesorado de Matemática, ya que es una carrera considerada prioritaria para la provincia y que cuenta con un sistema de becas cuyos beneficios son compatibles con otras ayudas económicas nacionales’, remarcó.

Para realizar la inscripción, los aspirantes deben presentar DNI, acta de nacimiento y constancia de título secundario o certificado que acredite estar cursando el último año: ‘desde 2026 rige un dispositivo provincial de ingreso que establece que todos los estudiantes deben rendir dos evaluaciones obligatorias, una de razonamiento lógico y otra de comprensión lectora’, agregó.

Esta instancia busca preparar a los estudiantes para las exigencias del nivel superior, generar hábitos de estudio y detectar fortalezas y dificultades para acompañar sus trayectorias académicas.

Infraestructura: a la espera de la segunda etapa del edificio

Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 1.300 estudiantes y necesita ampliar los espacios disponibles para organizar el funcionamiento de las distintas carreras: ‘estamos a la espera de la entrega de la segunda etapa de la obra, ya que actualmente utilizan prácticamente todos los espacios disponibles como aulas, biblioteca, laboratorios y otros sectores’, comentó.

La etapa pendiente contempla dos bloques que todavía no están en funcionamiento: uno destinado a aulas y otro que incluirá talleres de arte, una sala de grabación para la carrera de Música y espacios compartidos.