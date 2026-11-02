Los procedimientos se realizaron en dos comercios del departamento, con la participación de personal de Veterinaria municipal. Se detectaron irregularidades en las condiciones de conservación de carne vacuna, pollo y chacinados.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural, realizó inspecciones en dos comercios de General Alvear, junto con personal de Veterinaria municipal.

Como resultado de los procedimientos, se detectaron irregularidades en las condiciones de almacenamiento y conservación de productos cárnicos y se decomisaron 47,320 kilos de mercadería.

Decomiso por contaminación cruzada

Uno de los procedimientos se realizó en un comercio ubicado en la calle Roque Sáenz Peña. Durante la inspección de un freezer, los efectivos policiales y el personal municipal encontraron un cajón plástico que contenía carne vacuna, pollo y chacinados almacenados en un mismo recipiente.

Ante esta situación, el médico veterinario municipal dispuso el decomiso de los productos debido al riesgo de contaminación cruzada. En total, se retiraron 6,720 kilos de carne vacuna, 18,300 kilos de pollo y 1,415 kilos de chacinados.

Irregularidades en la conservación de carne molida

En una segunda intervención, realizada en un comercio de la avenida Alvear Oeste, se inspeccionó una cámara de frío y se detectó una bandeja con 20,885 kilos de carne molida que no cumplía con las condiciones de conservación establecidas por la normativa sanitaria. Por este motivo, también se dispuso su decomiso.

En ambos casos, por disposición de la Ayudantía Fiscal en turno, se realizaron las actuaciones correspondientes por presunta infracción al artículo 201 del Código Penal.