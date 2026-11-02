En una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia, la comunidad educativa de la Escuela N° 1-070 «Capital Federal» celebró la inauguración de su nuevo playón deportivo, un espacio clave destinado a la práctica física y la recreación de los alumnos.

La flamante infraestructura lleva por nombre «Profesor Carlos Ríos», en un sentido homenaje a la trayectoria, el compromiso formativo y la huella indeleble que el reconocido docente de educación física dejó en sucesivas generaciones de estudiantes.

El acto contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y del intendente Alejandro Molero.

La concreción de la obra responde a un pedido directo que directivos, docentes y alumnos le habían trasladado al jefe comunal, ocasión en la que, en conjunto con el titular de la cartera educativa provincial, se asumió el compromiso de hacer realidad este anhelado espacio para el aprendizaje y el desarrollo deportivo de los chicos.

Durante el encuentro, Molero destacó el valor emotivo de la jornada y el impacto de la obra: «Yo me voy a apartar de dar un discurso políticamente correcto como intendente y quiero dirigirme a todos ustedes como exalumno de esta escuela, una persona que vivió su infancia y que muchas horas de su vida transitaron por este edificio (…) El profe Carlos nos enseñó que el deporte no era la guerra de caballitos entre compañeros, sino que el deporte era disciplina, era compañerismo, era mejor calidad de vida para los niños».