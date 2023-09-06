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UNA MUJER RESULTÓ LESIONADA TRAS COLISIONAR CONTRA UN ÁRBOL
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IX COPA LATINOAMERICANA: SOBRESALIENTE ACTUACIÓN DE LOS ALVEARENSES
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ALFREDO BELTRAMONE SOBRE EL RUGBY EN GENERAL ALVEAR: ‘EL RUGBY ES FORMATIVO TANTO PARA EL QUE ESTA ADENTRO COMO PARA EL QUE ESTA AFUERA DE LA CANCHA’
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UN NUEVO SINIESTRO VIAL SE PRODUJO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES SARMIENTO Y ZEBALLOS
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6 septiembre, 2023
El accidene fue protagonizado por un Ranault Megane y un Valiant 4.
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