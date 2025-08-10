El viernes por la noche, en la Sala Ganar Amigos de Bodega Faraón se llevó adelante una degustación que convocó a turistas y vecinos de General Alvear. Ocho bodegas locales participaron de la propuesta, que tuvo como objetivo destacar la calidad de los vinos del departamento y fomentar el turismo en torno a la gastronomía y la producción vitivinícola.:

El director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia de este tipo de eventos: “Es fundamental poner en valor las bondades de nuestros vinos. Este tipo de actividades fortalecen el sector turístico y gastronómico, generan contenido y motivan al sector privado». Asimismo, señaló que “no solo atraen a visitantes, sino que también logran que los propios alvearenses incorporen nuestros vinos a sus reuniones y celebraciones».

Entre los asistentes estuvo la Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, quien resaltó el impacto cultural y económico de la propuesta: “es un evento que pone en valor lo que tenemos en el departamento. La concurrencia demuestra que hay interés por nuestros vinos regionales de alta calidad, y es una excelente oportunidad para que turistas y locales se acerquen a conocer y disfrutar de nuestra producción”.

Los participantes coincidieron en que la noche ofreció un espacio ideal para el encuentro y la interacción. Mauro, vecino de Alvear, señaló que “es una propuesta diferente, que permite disfrutar con amigos, conocer más sobre las bodegas y reencontrarse con gente”. Por su parte, Luciano resaltó la calidez del lugar y la posibilidad de “compartir música, buena compañía y la experiencia de degustar distintos vinos en un entorno agradable”.

La velada combinó gastronomía, música y el espíritu de camaradería, consolidando a la degustación en Bodega Faraón como una cita que refuerza la identidad vitivinícola de General Alvear y promueve el desarrollo turístico local.