Un joven de 21 años, oriundo de General Alvear, protagonizó un aparatoso vuelco en horas de la madrugada en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 455. El accidente, que ocurrió alrededor de las 6:50, no involucró a otros vehículos.

El conductor, que manejaba un Chevrolet Corsa, fue trasladado de inmediato al Hospital Enfermeros Argentinos con lesiones leves. Un test de alcoholemia reveló que tenía 1,17 g/l de alcohol en sangre, una cantidad muy por encima del límite legal.

Según informaron las autoridades, el auto terminó en la banquina con sus cuatro ruedas hacia arriba. Cuando le preguntaron por las circunstancias del accidente, el joven no recordaba en qué dirección estaba manejando.

Por disposición del Juzgado Contravencional, una vez que reciba el alta médica, el conductor será detenido y trasladado a la Comisaría 26. Además, se le retendrá su licencia de conducir y el vehículo.