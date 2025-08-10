La Escuela 4-202 Río Atuel fue sede de la etapa final de las octavas Olimpiadas del Conocimiento, una propuesta educativa que busca fomentar la lectura comprensiva y el trabajo en equipo entre estudiantes de General Alvear.

El director del establecimiento, Natalio Anchelerguez, recordó que el certamen comenzó en mayo con una presentación en el Teatro Antonio Lafalla, instancia en la que se invitó a las escuelas a participar y se compartió el material bibliográfico que debían estudiar. “Hoy es la instancia final. Tenemos un equipo local y otro proveniente de Bowen. Algunas instituciones que participan habitualmente no pudieron estar presentes por coincidencia de agenda con otros eventos, como la Expo Educativa en Mendoza. Lo importante es sostener y hacer crecer esta propuesta año a año”, señaló.

El intendente Alejandro Molero presente en el evento destacó el valor pedagógico de la competencia, basada en la interpretación de dos textos literarios. “Uno de los déficits del sistema educativo es la comprensión lectora. Estas olimpiadas incentivan la lectura y la interpretación, motivando a los jóvenes a través de una sana competencia, con premios que refuerzan el interés”, afirmó.

Por su parte, el director de Educación, José Morán, remarcó el objetivo central del certamen: “Se creó para fortalecer la lectura comprensiva y la presentación de proyectos que luego son defendidos en distintas etapas. Más allá de la competencia, es una oportunidad para que los jóvenes convivan, compartan experiencias y adquieran herramientas para su desarrollo personal y académico”.

Las Olimpiadas del Conocimiento se consolidan como un espacio que articula el esfuerzo de la comunidad educativa, la Municipalidad y las instituciones escolares del departamento, con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes.