Durante la tarde del viernes, en el Honorable Concejo Deliberante se dio inicio al «Curso de Inglés B1 con orientación turística», una capacitación gratuita destinada a fortalecer las competencias lingüísticas de jóvenes y trabajadores del sector turístico y gastronómico de General Alvear.

La propuesta, organizada por la Asesoría de Juventud junto al Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, y dictada por el Instituto Santa Trinidad, tendrá una duración de cinco meses y cuenta con 45 jóvenes inscriptos.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente, Alejandro Molero y contó con la presencia de la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la provincia, Emilce Vega Espinosa y el Coordinador del Ministerio de la Producción de Zona Sur, Andrés Vavrik.

El intendente Alejandro Molero, destacó: “General Alvear no solamente avanza en la infraestructura de servicios, sino que también estamos capacitando a nuestra gente, para que sean los que tengan la posibilidad de transmitirle a los turistas lo que nosotros somos, la calidez de nuestro pueblo y lo deseosos que estamos de que tengan una muy buena estadía en el departamento cuando lo visiten”.

Molero subrayó que esta formación es clave para el desarrollo local: “queremos que quienes nos visiten reciban la mejor atención y que nuestros prestadores tengan las herramientas para comunicarse en el idioma universal”.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, celebró la convocatoria: “ofrecer oportunidades de capacitación es fundamental. Queremos que los jóvenes se formen y puedan acceder a más posibilidades laborales”, afirmó.

Así mismo aseguró que este curso forma parte de un plan de capacitaciones que vienen impulsando desde la asesoría, con el objetivo de potenciar la formación de los jóvenes.