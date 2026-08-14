General Alvear celebró sus 112 años con una gran jornada en la Plaza Departamental, donde familias, vecinos, emprendedores y artesanos se encontraron para disfrutar de una tarde de música, cultura y actividades.

La propuesta contó con espectáculos para toda la familia, juegos, food trucks, artesanos y emprendedores. También estuvieron la agrupación de aeromodelismo El Nevado, con sus réplicas, y CAVA, con una exposición de autos antiguos frente al Municipio.

El intendente Alejandro Molero destacó el espíritu de la jornada: “no solamente celebramos un aniversario más de este querido departamento sureño, sino que también compartimos con las familias de General Alvear”.

El gran broche de oro fue la presentación de Los Trovadores de Cuyo, que comenzaron en General Alvear los festejos por sus 100 años de trayectoria, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración de nuestra identidad y nuestra cultura.