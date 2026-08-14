Desde la provincia sostienen que los reclamos pampeanos contra Mendoza no contribuyen a encontrar una solución al conflicto por el río y remarcan que la discusión debería centrarse en la ejecución de obras. Además, continúa en la Corte Suprema el reclamo por el reparto de regalías hidroeléctricas.

En diálogo con FM VIÑAS, Gustavo Villegas recordó que La Pampa ya había reclamado una indemnización económica a Mendoza en el marco de la demanda presentada en 2014: ‘un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Pampa había estimado el supuesto perjuicio en alrededor de 27 mil millones de pesos, monto que posteriormente fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia’, comentó Villegas.

El fallo de la Corte se centró en cuestiones vinculadas al ambiente y al denominado ecocentrismo, pero descartó la pretensión de una indemnización económica por parte de Mendoza.

En ese sentido, cuestionó que se continúen impulsando medidas que no aportan una solución práctica al conflicto: ‘las iniciativas surgidas en La Pampa vinculadas al rechazo de productos mendocinos habían sido elaborados utilizando agua que correspondía a la provincia pampeana’, aclaró.

Uno de los principales puntos planteados durante la entrevista fue la necesidad de avanzar en las obras necesarias para garantizar una escorrentía permanente y ordenada del recurso hídrico: ‘existen propuestas de obras de corto mediano y largo plazo, algunas de ellas con costos relativamente bajos que permitirían mejorar la conducción del agua y evitar que termine generando perjuicios tanto ambientales como productivos’, aseguró.

Villegas sostuvo que una vez que el agua ingresa al territorio pampeano existen sectores donde escurre en forma de bañados y atraviesa campos y propiedades, afectando directamente a los pobladores: ‘sin conducción, sin los trabajos necesarios, sin las obras que se requieren, termina ocasionando un daño y no un beneficio’, afirmó.

Desde la provincia sostienen que La Pampa recibe desde 1968 el 50% de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico, pese a que, según la interpretación mendocina, no reúne las condiciones establecidas por la legislación nacional para percibirlas.

La postura mendocina sostiene que para acceder a las regalías deben cumplirse dos condiciones fundamentales: la existencia del agua y de la pendiente o salto necesario para la generación hidroeléctrica: ‘La Pampa no reúne esas condiciones’, concluyó.