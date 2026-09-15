En el Polideportivo Deportistas Alvearenses se desarrolló una jornada de prevención destinada a estudiantes de tercer y cuarto año de distintas instituciones educativas del departamento.

La propuesta abordó temáticas vinculadas a las adicciones, la prevención del suicidio y la salud mental, con la participación de organismos municipales y equipos especializados.

La actividad tuvo como disertantes a Emilce Bustamante, de la Guardia de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos; Abel Pino, del programa Contá Conmigo; y Marcela del Río, del CPAA (Centro Preventivo y Asistencial en Adicciones).

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Familia, con la coordinación de Derechos Humanos, y el acompañamiento de Juventud y la Dirección de Deportes, generando un espacio de encuentro, reflexión y participación para los jóvenes.

“Son temas que nos importan a todos y que hay que abordar. Es necesario crear estos espacios de reflexión para nuestros jóvenes”, destacó la directora de Familia, Gabriela Arzelán.

Durante el encuentro se generaron espacios de reflexión y participación con los estudiantes, destacando la importancia de hablar sobre estas problemáticas, fortalecer los vínculos y conocer los espacios de acompañamiento disponibles en el departamento.