Una situación poco habitual se vivió este miércoles por la mañana en El Nihuil.

Alrededor de las 9 de la mañana, el dique abrió sus válvulas y ofreció una postal que rápidamente captó la atención de quienes tuvieron la posibilidad de observar la maniobra.

La apertura incluyó los cuatro grandes chorros que emergen desde la estructura y las otras dos válvulas ubicadas en la parte inferior. Todo al mismo tiempo y con una presión que, naturalmente, no pasó inadvertida.

Se trató de una erogación excepcional, por lo que previamente se adoptaron medidas de seguridad para evitar inconvenientes en las zonas ubicadas aguas abajo.

Entre ellas estuvo la activación de las sirenas, una advertencia necesaria teniendo en cuenta que, cuando El Nihuil abre todo lo que tiene, conviene que nadie sea sorprendido demasiado cerca.

La maniobra permitió observar una imagen que no se produce todos los días: los seis conductos descargando simultáneamente y una importante cantidad de agua avanzando hacia el cauce inferior.

El espectáculo despertó curiosidad entre vecinos y visitantes, algunos de los cuales se acercaron para registrar el momento con sus teléfonos celulares.

Más allá de las inevitables interpretaciones que puedan surgir al hablar de seis válvulas, cuatro chorros, mucha presión y gente sorprendida aguas abajo, lo cierto es que la apertura dejó una de las imágenes más llamativas de los últimos días en El Nihuil.

Y para quienes se la perdieron, habrá que esperar una nueva oportunidad: no todos los días El Nihuil abre las seis y larga semejante cantidad de agua de una sola vez.