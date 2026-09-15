Se realizó una reunión informativa destinada a productores, industriales, representantes de cámaras de comercio con el objetivo de brindar detalles sobre la situación actual del sistema de investigación y lucha antigranizo.

En diálogo con FM VIÑAS el Director de Agricultura, Agustín Anzorena, y productores de la zona, Pilar Crespillo y Abel Mielnik explicarn el estado de negociaciones y las distintas alternativas que se analizan para poner nuevamente en funcionamiento el sistema de aeronaves: ‘se lleva adelante el trabajo por el intendente ante el Gobierno provincial y las gestiones realizadas con el departamento de San Rafael’, aseguró Anzorena.

Desde General Alvear se realizaron gestiones para recuperar las aeronaves utilizadas en el sistema e incluso se logró avanzar en la posibilidad de contar con dos aviones cedidos de manera gratuita: ‘a esto se sumó una tercera aeronave que también podría incorporarse sin costo, el principal punto pendiente se encuentra actualmente en la definición de San Rafael respecto del acompañamiento a la puesta en funcionamiento del sistema’, comentaron.

Durante la reunión se remarcó que los tiempos son cada vez más acotados debido a las tareas necesarias para garantizar la operatividad del sistema antes del inicio de la temporada: ‘uno de los aspectos centrales está relacionado con la adquisición de las bengalas utilizadas para las tareas de mitigación, debido a que estos elementos no se encuentran disponibles en el mercado nacional y deben ser importados’, agregó Anzorena.

Desde el sector productivo, Pilar y Abel señalaron que cualquier acuerdo deberá alcanzarse en el corto plazo para poder llegar a la temporada con el sistema operativo: ‘la intención es que una vez presentada esa propuesta puedan participar de las conversaciones productores, instituciones intermedias y representantes de la Municipalidad de San Rafael, con el objetivo de alcanzar una definición’, aseguraron.

En ese marco, remarcaron que existe preocupación ante la posibilidad de que las aeronaves y otros elementos que actualmente se encuentran disponibles sean retirados definitivamente: ‘si se la llevan, la verdad no la vamos a conseguir más’, sostuvieron.

Mientras continúan las gestiones, desde General Alvear buscan generar un canal de diálogo con San Rafael y avanzar en una definición conjunta.